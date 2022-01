Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 30.01.2022 gegen 09:40 Uhr befuhr eine Radfahrerin die Heinrich- Heine-Straße in Richtung Sophienstiftsplatz, als sie plötzlich durch eine heftige Windböe Richtung Fahrbahnmitte gedrückt wurde und stürzte. Ein Pkw-Fahrer, welcher sich in diesem Zeitpunkt neben dem Fahrrad befand, konnte nicht mehr ausweichen und streifte die Radfahrerin am linken Bein. Als der Pkw-Fahrer im Rückspiegel sah, daß die Radlerin bereits wieder auf den Beinen war und durch Passanten betreut wurde und er keine Beteiligung am Geschehen sah, fuhr er weiter. Die Rad- fahrerin wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht. Der Pkw-Fahrer meldete sich später selbstständig bei der Polizei.

