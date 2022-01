Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Tröbnitz

Jena (ots)

Ein Brand verursachte Freitagmittag in der Ortslage Tröbnitz einen hohen Sachschaden. Aus noch nicht ermittelter Ursache brach im Dachgeschoß eines Wohnhauses ein Feuer aus. Die beiden anwesenden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Ein 68-Jähriger wurde allerdings durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankehaus gebracht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr zügig gelöscht, hinterließ allerdings einen Sachschaden von über 100.000 EUR und führte zur Unbewohnbarkeit des Hauses.

