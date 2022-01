Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht am Steuer

Weimar (ots)

Für den Fahrer eines VW Polos begann der Freitagmorgen mit einer weniger erfreulichen Begegnung. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Erfurter Straße in Weimar wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 0,59 Promille festgestellt. Die Fahrt endete hiermit für den Herren. Es wurde eine Anzeige aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit erstattet.

Mit 1,2 Promille fühlte sich auch der Fahrer eines Renaults am Freitagabend gegen 20:30 Uhr in Nohra offensichtlich ziemlich sicher am Steuer. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erfolgte die Überprüfung der Fahrtauglichkeit durch die Beamten. Nach Feststellung des hohen Alkoholpegels erfolgte eine Blutentnahme im Klinikum. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Auch am Samstagmorgen gegen 08:40 Uhr konnte ein berauschter Skoda Fahrer in der Kromsdorfer Straße in Weimar festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Meth-/amphetamin. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,25 Promille. Weniger positiv verlief der Morgen daher für den Fahrzeugführer - nach einer Blutentnahme wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und es wurde Anzeige wegen der begangenen Ordnungswidrigkeit erstattet.

