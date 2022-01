Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein durch Blankenhain

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag ging den Beamten ein 32-jähriger Tiguan Fahrer ohne gültigen Führerschein ins Netz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Blankenhain legte der armenische Staatsbürger den Beamten einen russischen Führerschein vor. Da der der Mann jedoch schon seit fast sechs Jahren in Deutschland wohnhaft ist, verlor sein russischer Führerschein schon längst seine Gültigkeit. Dem 32-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

