LPI-J: Verkehrsrowdys unterwegs

Weimar (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei LKW-Fahrern kam es am Freitagmorgen in Nohra. Zuvor erging die Meldung an die Polizei, dass es auf der A4 bei einem Überholmanöver der Beifahrer eines LKWs den überholten LKW Fahrer den Mittelfinger zeigte. Diese Beleidigung wollte der überholte LKW Fahrer natürlich nicht auf sich sitzen lassen und fuhr dem anderen LKW bis zum DHL-Zentrum in Nohra hinterher. Dort angekommen liefen die Insassen des zuvor überholenden LKWs zu dem anderen LKW. Aus unbekannten Gründen bedrohten sie nach einem zunächst verbalen Disput den Fahrer mit einem Hammer. In der Folge versuchten beide den Geschädigten aus der Fahrerkabine zu zerren. Dieses Vorhaben wurde von Faustschlägen auf die unteren Gliedmaßen begleitet. Der angegriffene Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Gemüter wieder beruhigt. Erklärungen für den Ausraster konnten beide nicht liefern. Es wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

