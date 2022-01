Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: angetrunken mit E-Scooter unterwegs

Jena (ots)

Den Beamten der Polizei Jena fiel in der Nacht zum Samstag gegen Mitternacht im Leutragraben ein junger Mann auf, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war. Der Fahrzeugführer wurde einer Kontrolle unterzogen, wobei die Beamten Atemalkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 23-jährigen Mann einen Wert von über 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Am Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr, wurde ein weiterer Fahrer eines E-Scooter in der Carl-Pulfrich-Straße kontrolliert. Der 24-jährige Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Mit ihm wurde anschließend eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt. Der Führerschein wurde aufgrund des hohen Alkoholwertes sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

