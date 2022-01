Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weitere geklärte Unfallflucht in Apolda (Samstag, 29.01.22, 12:35 Uhr)

Apolda (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:35 Uhr versuchte eine 33-jährige Fahrzeugführerin, mit ihrem Pkw vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes kommend in die Buttstädter Straße, Apolda einzufahren. Dabei touchierte sie einen vorbeifahrenden, vorfahrtsberechtigten anderen Pkw. Es entstanden jeweils Lackkratzer. Anschließend entfernte sich die Frau pflichtwidrig von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Beamten das Verursacherfahrzeug und in der weiteren Folge die Fahrerin feststellen. Die Dame muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

