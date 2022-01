Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geklärte Unfallflucht in Apolda (Freitag, 28.01.22, 20:00 Uhr)

Apolda (ots)

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer die Buttstädter Straße in Apolda stadtauswärts. Auf Höhe der Franckestraße kam er auf die Gegenspur und touchierte den Außenspiegel des entgegenkommenden Pkws. Verletzt wurde niemand, an beiden Spiegeln entstand Sachschaden. Pflichtwidrig setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Aufgrund konkreter Hinweise zum Fahrzeug konnte der Fahrzeugführer ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

