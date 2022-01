Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstähle aus Kfz

Weimar (ots)

An gleich zwei Autos machten sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Isseroda unbekannte Täter zu schaffen. Durch Einschlagen der jeweils hinteren linken Autoscheibe mittels noch unbekannter Gegenstände, verschafften sich die Täter Zugriff zum Fahrzeuginneren. Während aus dem ersten Auto eine Handtasche samt Inhalt (Gesamtwert ca. 250,00 EUR) entwendet wurde, musste der Besitzer des zweiten Pkws den Diebstahl seines Laptops der Marke Apple (Wert ca. 300,00 EUR) hinnehmen. In beiden Fällen gibt es noch keine Hinweise zur Tatmotivation oder den Tätern. Neben dem erlangten Beutegut entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 800,00 EUR an beiden Pkws.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell