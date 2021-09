Polizei Mettmann

POL-ME: 13-jähriger Radfahrer schwer verletzt - Haan- 2109048

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (08. September 2021) befuhr ein 13-jähriger Radfahrer entgegen der Einbahnstraße die Walder Straße in Richtung Am Ideck. In einer Kurve wurde er von einem entgegenkommenden Seat Leon erfasst und durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 13-jähriger Haaner mit seinem Mountainbike entgegen der Fahrtrichtung der Einbahnstraße die Walder Straße in Richtung Am Ideck. In einer bedingt durch Grünbepflanzung unübersichtlichen Kurve wurde er von einem entgegenkommenden Seat Leon eines 27-jährigen Mettmanners erfasst.

Der 13-Jährige kollidierte frontal mit dem Fahrzeug und stürzte zu Boden. Er wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte um den Jungen, welcher nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

