Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfink auf frischer Tat gestellt

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei. Er gab an, dass zwei dunkel gekleidete Personen Graffiti an einem Garagenkomplex in der Marcel-Paul-Straße sprühen. Den sofort eingesetzten Streifen der Polizei gelang es, einen der Täter auf der Flucht zu stellen. Dieser konnte die Tat nicht abstreiten, denn bei ihm wurden die nötigen Utensilien zum Sprayen aufgefunden. Der zweiten, noch unbekannten Person, gelang es unerkannt zu entkommen. Ausgelassen hatten sich die Täter mit einem 30 Meter langem und einem 8 Metern langem Graffito, welche sie an diverse Garagen sprühten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 EUR.

