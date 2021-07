Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer nach Sturz auf der Wilhelm-Schiffer-Straße schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend (17.07.2021) hat sich ein Motorradfahrer gegen 19:45 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Wilhelm-Schiffer-Straße schwer verletzt. Der 54-jährige war nach ersten Erkenntnissen mit seiner Ducati (Scrambler DS) zwischen der Bahnhof- und der Bachstraße gestürzt und auf dem Grünstreifen in der Mitter der Straße liegen geblieben. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Fahrer gab später an, mit dem Vorderrad den mittleren Bordstein berührt zu haben und so gestürzt zu sein. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell