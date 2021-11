Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenprall mit PKW - #polsiwi

Kreuztal (OT Eichen) (ots)

Am Freitagabend (26.11.2021, 20:30 Uhr - 20:35 Uhr) befuhren ein Radfahrer und ein E-Scooter-Fahrer die Eichener Straße in Richtung Kreuztal. In Höhe eines Spielwarengeschäfts prallte der E-Scooter-Fahrer in einen geparkten Pkw und stürzte zu Boden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerkannt.

Die beiden Personen konnten wie folgt beschrieben werden: Beide männlich, ca. 16 - 17 Jahre alt, ca. 165 - 175 cm groß, schwarz gekleidet, jeweils einen schwarz-blauen Helm getragen.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell