Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Firmenräume in Kreuztal - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25.11.2021) in die Räume einer Firma an der Heesstraße in Kreuztal eingebrochen.

Gegen 01:20 Uhr hebelte der Mann ein Rolltor auf, um in die Fabrikationshallen zu gelangen. Er durchsuchte mehrere Büros und Umkleideräume. Dabei entwendete er nach jetzigem Stand lediglich ein Paar Sicherheitsschuhe. Zudem entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Kreuztal leitet die Ermittlungen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell