POL-UL: (UL) Beimerstetten - Einbrecher flüchtet

In einem Geschäft in Beimerstetten suchten Unbekannte am Montag nach Beute.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr rief ein Zeuge die Einsatzkräfte, weil er an einem Geschäft in der Max-Planck-Straße Einbruchspuren entdeckte. Die Polizei kam und nahm die Ermittlungen auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Unbekannten versucht haben, eine Tür aufzubrechen. Die war zu stabil. Sie schlugen das Glas an einer Tür ein. Ob die Einbrecher Beute gemacht haben, wissen die Ermittler vom Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/1880) noch nicht.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

