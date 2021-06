Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Chance nicht genutzt

Trotz Warnung der Polizei fuhr ein 66-jähriger betrunken mit seinem Pedelec

Ulm (ots)

Am Sonntag gegen 02.20 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Heidenheim in der Erchenstraße eine Personengruppe auf. Eine dieser Personen war sehr stark Alkoholisiert und hatte ein Pedelec bei sich. Der Mann wurde durch die Beamten eindringlich darauf hingewiesen, dass er nicht mehr mit dem Pedelec fahren dürfe und sich besser ein Taxi nehmen oder zu Fuß seinen Heimweg antreten soll. Nachdem der Mann diesen Hinweis verstanden hatte setzte die Streife ihre Fahrt fort. Gegen 02.30 Uhr fiel der Streife dann in der Schnaitheimer Straße auf dem Radweg in Richtung Schnaitheim ein Fahrradfahrer auf, der ohne Licht und in starken Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei dem Radler um den vorher gewarnten Mann aus der Erchenstraße handelte. Ein Alkoholtest bestätigte, dass er nicht mehr fahrtauglich war. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Der 66-Jährige erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

++++++++++++++++++++++++++++1226044

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell