Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Zetel (ots)

Am Dienstagmorgen, 05.04.22, ereignete sich im Ortsteil Collstede in Zetel ein Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Pkw, welcher erheblichen Sachschaden zur Folge hatte: Eine 53-jährige Frau aus Bockhorn befuhr mit ihrem Pkw die L 815 aus Richtung Westerstede kommend in Richtung Neuenburg. In Höhe des Gewerbegebietes Collstede wechselte sie auf baustellenbedingt einspurig geführter Fahrbahn bei Grünlicht zeigender Lichtzeichensignalanlage auf die Gegenspur, um ihren Weg in Richtung Neuenburg fortzusetzen. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Zetel mit ihrem Pkw aus einem Straßenteil der Westersteder Straße bei eingeschränkter Sicht in die übergeordnete Westersteder Straße hinein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 53-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Frauen blieben glücklicherweise unverletzt.

