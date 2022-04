POL-WHV: Mit 1,44 Promille mit dem Pkw unterwegs- Verkehrskontrolle beendet Trunkenheitsfahrt

Wilhelmshaven (ots) - Zetel Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht! In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines, auf einem Parkplatz in der Oldenburger Straße abgestellten, Opel Zafira. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-923-0 in Verbindung ...

