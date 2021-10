Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall im Hühnerstall

Bild-Infos

Download

Schweighausen (ots)

Am Freitag, den 08.10.2021, um 18:25 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass ein PKW in einem Hühnergehege nahe Schweighausen verunfallt sei. Der Unfall stellte sich so dar, dass der alleinbeteiligte Fahrer die K8 aus Becheln kommend in Richtung Schweighausen befuhr. Im Bereich der Einmündung zur L322 wollte er nach Links in Richtung Nassau abbiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach Links von der Fahrbahn ab. Nach dem Verlassen der Fahrbahn durchquerte er über ca. 60 Meter landwirtschaftliche Nutzfläche und schließlich ein Hühnergehege, in welchem er schließlich zum Stehen kam. Neben dem PKW wurden ein Verkehrszeichen und die Umzäunung des Hühnergeheges beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die eigesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Der 19-jährige Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 0,35 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde aufgrund des geringen Alkoholwertes zunächst nicht sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell