Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand durch Leinöllappen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Mehrere Anrufer teilte am Mittwoch, 09.06.2021, gegen 20.00 Uhr, mit, dass in der Brombacher Straße eine starke Rauchentwicklung sichtbar sei. Im Hinterhof eines Reifenhändlers konnte ein Brand festgestellt werden, welcher bereits durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn, mittels Gartenschlauchs, gelöscht werden konnte. Ursächlich für den Brand könnte ein falsch gelagerter, mit Leinöl getränkter Lappen gewesen sein, welcher sich vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung entzündete und Holzteile sowie Reifen in Brand setzte. Der löschende Nachbar klagte über Atembeschwerden und wurde von einem Rettungsdienst zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell