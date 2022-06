POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrskontrollen

Neuhofen/Schifferstadt/Hochdorf-Assenheim (ots) - Am Mittwoch, 29.06.2022, leitete die Polizei mehrere Strafverfahren wegen versuchten Betruges ein. Ein Schaden entstand aufgrund umsichtigem Verhalten der jeweils kontaktierten Personen in allen Fällen nicht. Es kam zum Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters in Neuhofen, zur Nachricht vom angeblichen Kind mit ...

