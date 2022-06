POL-PDLU: Speyer - Wohnungseinbruch bei Tageslicht

Speyer (ots) - Am 29.06.2022 um 08:11 Uhr befuhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer die Straße Im Erlich, von Westen kommend, in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße. Währenddessen befuhr ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer verbotswidrig den für ihn linken Fahrradweg der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Iggelheimer Straße und bog nach links in die Straße Im Erlich ...

