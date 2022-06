POL-PDLU: Speyer - Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss im PKW

Schifferstadt (ots) - Dienstag, 28.06.2022, 22:00 bis 00:30 Uhr: In der Speyerer Straße werden gezielt Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Bilanz der Polizeikontrolle: 7 Fahrzeugmängel, in einem Fall sogar so gravierend, dass die Betriebserlaubnis des PKWs erloschen war. In diesem Fall waren nicht genehmigte Reifen, Felgen und Distanzscheiben am Fahrzeug montiert. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet ...

