Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: In Kirche eingebrochen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verschaffte sich am Montag Zugang zu einer Kirche in Forchtenberg und entwendete zwei Opferkassen. Der Täter brach gegen 1.30 Uhr in das auf dem Friedhof befindliche Gebäude in der Schöntaler Straße ein. Hierzu versuchte er eine Tür aufzubrechen und beschädigte ein Fenster. Zwei Opferkassen wurde abgerissen und mitgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294.

Neuenstein: Bei Unfall leicht verletzt

Der 83-jährige Fahrer eines VW Polo wurde bei einem Unfall am Montagnachmittag leicht verletzt. Der Mann war gegen 16 Uhr auf der Haller Straße unterwegs. Dort fuhr er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf einen geparkten Mercedes auf. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro und der Polo wurde abgeschleppt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell