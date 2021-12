Polizei Braunschweig

POL-BS: 15-Jährige von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gifhorner Straße,

14.12.2021, 07:32 Uhr

Eine Braunschweigerin wurde von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag querte eine 15-jährige Braunschweigerin die Gifhorner Straße in Höhe der Schmalbachstraße. Kurz bevor sie die andere Straßenseite erreicht hatte, wurde sie von einem Fahrzeug erfasst. Es soll sich hierbei um einen weißen VW gehandelt haben. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um die 15-Jährige zu kümmern. Die Braunschweigerin wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell