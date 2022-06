Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Kupferdachrinne und -rohre von Kläranlage gestohlen

Acht Meter Kupferdachrinne und ein Fallrohr aus Kupfer entwendeten Unbekannte zwischen Freitag und Samstag in Kupferzell. An zwei Stellen durchtrennten die Täter den Zaun des Kläranlagengeländes. Über die Löcher im Zaun gelangten die Diebe auf das Gelände. Hier stahlen sie ein Fallrohr und die Dachrinne. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Pizza im Ofen vergessen - Mann in Krankenhaus

Vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde ein 29-Jähriger am Samstagmorgen in Öhringen. Der Mann war wohl alkoholisiert nach Hause gekommen und hatte eine Pizza im Ofen vergessen. Die rauchende Pizza löste gegen 6.30 Uhr einen Feueralarm in dem Gebäude in der Faustinastraße aus. Da niemand die Wohnungstür öffnete, mussten die Rettungskräfte sich gewaltsam Zutritt verschaffen. In der Wohnung konnten die Einsatzkräfte keinen Brand, sondern lediglich die rauchende Pizza feststellen.

Neunstetten: Bei Wildunfall überschlagen

Eine 20-jährige Skoda-Fahrerin war am Sonntag gegen 8.45 Uhr auf der Kreisstraße 2378 bei Neunstetten unterwegs, als wohl ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Beim Versuch auszuweichen kam die 20-Jährige mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Fremdschaden entstand hierbei nicht. Der Totalschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

