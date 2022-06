Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pedelec-Fahrer befährt falschen Radweg und kollidiert mit PKW

Speyer (ots)

Am 29.06.2022 um 08:11 Uhr befuhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer die Straße Im Erlich, von Westen kommend, in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße. Währenddessen befuhr ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer verbotswidrig den für ihn linken Fahrradweg der Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Iggelheimer Straße und bog nach links in die Straße Im Erlich ab. Der PKW-Fahrer übersah hierbei den abbiegenden 42-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Pedelec-Fahrer zog sich beim Zusammenstoß Schürfwunden, Schulterschmerzen und Schwindel zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.100 Euro.

