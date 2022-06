Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrskontrolle

Schifferstadt (ots)

Dienstag, 28.06.2022, 22:00 bis 00:30 Uhr: In der Speyerer Straße werden gezielt Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Bilanz der Polizeikontrolle: 7 Fahrzeugmängel, in einem Fall sogar so gravierend, dass die Betriebserlaubnis des PKWs erloschen war. In diesem Fall waren nicht genehmigte Reifen, Felgen und Distanzscheiben am Fahrzeug montiert. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert. Bei weiteren 18 Fahrzeugen gab es nichts zu bemängeln. Keiner der Fahrerinnen und Fahrer war alkoholisiert oder stand unter dem Einfluss von Drogen.

