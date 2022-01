Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 28-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ 35-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht ++ Unbekannter Autofahrer driftet über Rasenfläche - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

28-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Stuckenborstel/A1. Ein 28-jähriger Autofahrer steht nach einer Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei unter dem Verdacht, vor Fahrtantritt Rauschgift konsumiert zu haben. Die Beamten waren am Dienstagabend auf der Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Hamburg auf den Mann aufmerksam geworden. An der Anschlussstelle Stuckenborstel lotsten sie seinen Renault von der Autobahn. Im Gespräch erkannten die Polizisten bei dem 28-Jährigen Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

35-jähriger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. Vermutlich unter dem Einfluss von Rauschgift ist ein 35-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Dienstag in eine Verkehrskontrolle der Bremervörder Polizei geraten. Gegen 4.20 Uhr hatten die Beamten seinen Wagen in der Stader Straße gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie Anzeichen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Einen Urintest, der den Verdacht hätte entkräften können, lehnte der 35-Jährige ab. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Unbekannter Autofahrer driftet über Rasenfläche - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Einen Schaden von rund eintausend Euro hat in der Nacht zum Dienstag ein noch unbekannter Autofahrer im Gewerbering angerichtet. Auf einer Rasenfläche zwischen der Rudolf-Diesel-Straße und der Hansestraße drehte er einige Driftkreis und wühlte so die Grasnarbe großflächig auf. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0 entgegen.

Gefälschter Führerschein

Sittensen/A1. Einen gefälschten Führerschein aus Litauen hat am Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Autofahrer Beamten der Autobahnpolizei Sittensen bei einer Verkehrskontrolle auf der Hansalinie A1 vorgelegt. Die Polizisten stellten das Dokument und die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Weiterfahrt war für den Mann an dieser Stelle zu Ende. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Urkundenfälschung verantworten.

Überwachungskamera gestohlen

Scheeßel. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte in der Bahnhofstraße eine Überwachungskamera gestohlen. Sie war im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses angebracht. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren hundert Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Scheeßel unter Telefon 04263/98516-0.

Mit gestohlener Bankkarte Geld abgehoben

Zeven. Eine 64-jährige Selsingerin ist am Dienstagvormittag in einem Discounter am Nord-West-Ring Opfer von Taschendieben geworden. Während die Frau zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr mit dem Einkaufen beschäftigt war, nutzten die Täter einen günstigen Moment und holten ihre braune Geldbörse aus ihrer Handtasche. Darin befanden sich Bargeld, eine Bankkarte und die dazugehörige PIN. Damit gingen die Unbekannten auf direktem Weg zu einem Geldautomaten und hoben zweitausend Euro ab.

