Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Ladendieb landet im Gefängnis

Waldsee (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, gegen 14:00 Uhr, verzehrte ein Mann in einem Supermarkt in der Albert- Einstein-Allee Kekse und trank Mezzo Mix. Nachdem er von einer Mitarbeiterin hierauf angesprochen worden war, wurde der Mann aggressiv, verließ jedoch den Markt. Die verzehrten Lebensmittel zahlte er nicht. Von einer Polizeistreife konnte der Mann im Ortsgebiet entdeckt werden und seine Personalien wurden erhoben. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Der Mann wurde in das Gefängnis von Frankenthal/Pfalz gebracht. Wegen der Sache im Supermarkt erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

