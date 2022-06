Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots)

Am 28.06.2022 gegen 17:50 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses den 46-jährigen Tatverdächtigen dabei, wie er mehrere Flaschen Parfüm in eine Tasche steckte und das Geschäft dann ohne zu bezahlen verließ. Nach Ansprache durch den Ladendetektiv flüchtete der Mann in die Korngasse, wo er vom Ladendetektiv eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Das eingesteckte Parfüm hatte einen Gesamtwert von rund 344 Euro. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

