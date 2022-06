Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Frankenthal (ots)

Am 28.06.2022, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Frankenthal den Ziegelhofweg in Richtung IGS. In der Höhe der Hausnummer 5 trat unvermittelt ein 7-jähriger Junge aus Frankenthal hinter einem geparkten Pkw auf die Straße und wurde von dem Pkw des 47-jährigen Mannes erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge leichtverletzt und zur Kontrolle in ein Krankenhaus in Ludwigshafen verbracht. Am Pkw entstand nach ersten Erkenntnissen augenscheinlich kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

