Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Starkregenereignis in Krefeld - Schlussmeldung

Krefeld (ots)

Gestern Abend gegen 23.00 Uhr wurden die letzten Unwettereinsätze beendet. Die auswärtigen Einsatzkräfte haben das Stadtgebiet von Krefeld wieder verlassen. Nachdem die erschöpften Kräfte der ersten Nacht gestern Morgen durch die Feuerwehrbereitschaft aus Wuppertal, Remscheid und Solingen abgelöst wurden, kam gestern Nachmittag noch eine Bereitschaft aus Duisburg, Kreis Wesel und Kreis Kleve zum Einsatz. Damit waren insgesamt ca. 600 Einsatzkräfte nötig, um dieses Ereignis zu bewältigen.

Die Bilanz aus dem Ereignis ist durchaus bemerkenswert. Insgesamt wurden 670 Einsätze registriert. Dabei wurden die Einsatzkräfte an 565 Einsatzstellen tatsächlich tätig. Bei den anderen Einsatzstellen hatten sich die Eigentümer entweder schon selbst geholfen oder das Wasser war von alleine wieder abgeflossen.

Die Feuerwehr Krefeld möchte sich auch auf diesem Wege bei allen in Krefeld tätigen Organisationen für den Einsatz und die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken.

Der Dank geht auch an die Krefelder Bürger, die geduldig auf die Hilfe gewartet haben. Auch für die Feuerwehr ist es nicht schön, jemanden in Not so lange warten zu lassen aber in diesen extremen Lagen ist es einfach nicht anders möglich als zu priorisieren und denen zuerst zu helfen, die am meisten bedroht sind.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell