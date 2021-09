Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pflaumendieb

Vorderweidenthal (ots)

Zwischen 30 und 40 Kilo Pflaumen wurden in der Nacht vom 04.09. auf den 05.09.2021 von einem Grundstück im Gewanne "In der Kirchhalde" entwendet. Eine Umzäunung hielt den Täter nicht davon ab, vermutlich mit einer Leiter, auf das Grundstück zu gelangen und einen Pflaumenbaum zu ernten. Der Schaden wird auf 100.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

