Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Herabwerfen eines Fahrrades

Kandel, A65 (ots)

Am Sonntagabend, den 05.09.21, warf eine bisher unbekannte Person gegen 20:30 Uhr ein Fahrrad von einer Brücke bei Kandel auf die Fahrbahn der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Bevor das Fahrrad von der Fahrbahn entfernt werden konnte, überfuhr mindestens ein Fahrzeugführer das auf der Fahrbahn liegende Fahrrad. Hierdurch entstand an diesem Fahrzeug eine Beschädigung an der Frontstoßstange. Ein schwerwiegender Folgeunfall blieb glücklicherweise aus.

Bei dem Fahrrad, dessen Herkunft noch ungeklärt ist, könnte es sich dem Aussehen nach um ein "Kunstobjekt" handeln.

Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

In diesem Zusammenhang werden Geschädigte und Zeugen dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Tel. 07271 - 92210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell