Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Auto zerkratzt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.09.2021 - 04.09.2021) in Edenkoben in der Spitalstraße. Hierbei wurde ein PKW Skoda vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell