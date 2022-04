Polizei Mettmann

POL-ME: Müllsäcke angezündet - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2204086

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (20. April 2022) haben bislang noch Unbekannte auf einem Parkplatz im Langenfelder Ortsteil Immigrath mehrere Müllsäcke angezündet. Der Brand ging auf einen daneben stehenden Baum über und beschädigte auch ein Auto. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:55 Uhr war ein Anwohner der Straße "Am Brückentor" aus seinem Schlaf aufgewacht, weil sein Hund angeschlagen hatte. Als der Mann daraufhin draußen nach dem Rechten schaute, stellte er fest, dass auf einer kleinen Grünfläche auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 9 mehrere dort abgestellte Müllsäcke brannten und das Feuer schon auf einen angrenzenden Baum übergegriffen hatte.

Der Mann handelte richtig und informierte sofort die Feuerwehr Langenfeld, welche schnell vor Ort war und so verhindern konnte, dass die Flammen auch auf einen unmittelbar neben dem Brandherd geparkten Opel Meriva übergriffen. Dennoch entstand an dem Fahrzeug aufgrund der Hitzeentwicklung ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro.

Nachdem die Feuerwehr ihre Löscharbeiten abgeschlossen hatte, übernahm die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann weder eine Selbstentzündung des Mülls noch eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Mittwoch im Bereich der Straße "Am Brückentor" verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zur Brandursache machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

