POL-ME: Monheimer nach Alleinunfall mit dem E-Roller schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2204085

Am Dienstag (19. April 2022) hat sich in Monheim-Baumberg bei einem Sturz mit einem E-Roller ein 56 Jahre alter Mann aus Monheim am Rhein schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Monheimer gegen 13:50 Uhr mit seinem E-Roller auf einem Geh- und Radweg an der Bürgerwiese in Baumberg (Am Kielsgraben) entlang gefahren, als er aus noch nicht geklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Gefährt verlor und zu Boden stürzte.

Passanten kümmerten sich um den Mann und alarmierten den Rettungsdienst, welcher kurz darauf an der Unfallörtlichkeit erschien. Anschließend wurde der Mann mit einer Schulterverletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

