Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: erneuter Wohnungseinbruch in Kircheib

Kircheib (ots)

Im Zeitraum Samstag, 08.01.2022, 10 bis 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in das am Ortsrand von Kircheib unmittelbar an der B8 gelegene Wohnhaus der Geschädigten in der Bleckhauser Straße ein. Die Täter hebelten auf der rückwärtigen und für Nachbarn nicht einsehbaren Seite des Hauses die Schiebetür des bodenhohen Terrassenelementes auf. Sämtliche Wohnräume wurden zielgerichtet nach Wertsachen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere hochwertige Jacken, zwei PS4-Controller, eine Ray Ban Brille mit grün getönten Gläsern und Silberschmuck entwendet.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

