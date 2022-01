Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Aufbruch eines Baucontainers

Mudersbach (ots)

Im Zeitraum 22.12.2021 bis 10.01.2022 wurde ein auf dem Otto-Hellinghausen-Platz im Ortsbereich Mudersbach abgestellter Baucontainer von bisher unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Ermittlungen zu den gestohlenen Gegenständen dauern noch an. Hinweise zu Tat und Täter oder verdächtige Beobachtungen am Tatobjekt an den Polizeibezirksdienst Mudersbach unter 02745-8130 oder die Polizeiinspektion Betzdorf.

