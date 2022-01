Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Abfallbehälter beschädigt und entwendet

Mudersbach (ots)

Im Zeitraum 07.01.2022, 13.00 Uhr bis 08.01.2022, 09:00 Uhr beschädigten bisher unbekannte Täter im Bereich der B 62/Hüttenweg in Mudersbach OT Niederschelderhütte, mehrere Abfallbehälter indem sie diese aus der Verankerung rissen. Die Mülleimer konnten nicht mehr aufgefunden werden; so dass die Täter diese vermutlich entwendeten. Hinweise zum Vorfall an den Polizeibezirksdienst Mudersbach unter 02745-8130 oder die PI Betzdorf.

