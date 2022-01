Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Sachbeschädigung durch Lackkratzen

Kirchen (ots)

Am 10.01.2022, in der Zeit zwischen 07.15 Uhr bis 11:30 Uhr hatte eine 63-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw VW Passat auf dem P&R-Parkplatz am Bahnhof in Kirchen abgestellt. Nach der Rückkehr zum geparkten Fahrzeug stellte sie einen erheblichen Schaden fest. Ein bisher unbekannter Täter hatte den Lack des Fahrzeuges ringsum durch Kratzen beschädigt. Die Sachschadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zum Täter bitte an den Polizeibezirksdienst Kirchen oder die PI Betzdorf.

