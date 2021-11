Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellereinbruch - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger verschafften sich am Montagabend gegen 20 Uhr Zugang zu einem Kellerabteil in einem Wohnhaus in der Staudingerstraße.

Hierbei entwendeten sie ein schwarzes Herrenrad. Mithilfe von Personenbeschreibungen durch aufmerksame Zeugen, gelang es einer Streifenwagenbesatzung die Beiden in der Nähe des Tatorts vorläufig festzunehmen. Das Fahrrad wurde zurückgebracht. Die Tatverdächtigen wurden zur Dienststelle gebracht. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen durften beide die Wache verlassen.

