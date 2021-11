Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Karlsruhe - 39-Jähriger in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag ein 39-jähriger moldauischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der wohnsitzlose Beschuldigte soll am Samstagvormittag sowie am Samstagnachmittag jeweils in einem Drogeriemarkt in Karlsruhe hochwertige Parfums entwendet bzw. dieses versucht haben. Bei der zweiten Tat wurde er vor dem Passieren des Kassenbereichs durch einen Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festgehalten. Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde ein Cuttermesser in seinem Rucksack aufgefunden.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe Dieter Werner, Pressestelle

