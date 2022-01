Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Straßenhaus (ots)

Am Montag, den 10.01.2022 kam es gegen 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L258 zwischen dem Kreisverkehr an der Anschlussstelle Dierdorf und der B413. Der/ die Unfallverursacher*in befuhr die L258 von Dierdorf kommend in Fahrtrichtung BAB3 und scherte aus einer Fahrzeugkolonne, die sich hinter einem Traktor bildete, aus. Dabei touchierte er den Außenspiegel der Geschädigten.

Der Fahrer/ die Fahrerin entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des großen Verkehrsaufkommens zu diesem Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass der Unfall durch Dritte wahrgenommen wurde.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell