POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall bei Motorrad-Probefahrt

Speyer (ots)

Am 29.06.2022 um 12:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer im Rahmen einer Probefahrt mit einem für ihn neuen Motorrad die Heinkelstraße in Richtung Industriestraße. Da er mit dem Automatikgetriebe des Motorrads nicht vertraut war, verlor er die Kontrolle über den Gasgriff. Aufgrunddessen fuhr er rechts an einem vor ihm verkehrsbedingt anhaltenden PKW vorbei und stürzte nach links vom Motorrad. Beim Sturz touchierte der Ellenbogen des Motorradfahrers das PKW-Heck und verursachte dabei eine Delle. Das Motorrad verlor infolge des Sturzes Öl. Die Feuerwehr wurde verständigt und streute Bindemittel aus. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

