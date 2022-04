Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 09.04.2022, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen Pkw, Audi Q3 vorwärts in die Parklücke auf dem Parkplatz des Kauflandes, in der Zweibrücker Straße 230, in Pirmasens. Zum Zeitpunkt des Abstellens des Fahrzeuges war dieses unbeschädigt. Als er wieder zum Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden am Pkw hinten rechts feststellen. Das bislang unbekannte und flüchtige Fahrzeug beschädigte den Audi vermutlich beim Ein-/Ausparken und verließ die Verkehrsunfallörtlichkeit unerlaubt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell