Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung nach Mietstreitigkeiten

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 09.04.2022, gegen 15.50 Uhr, kam es in der Neptunstraße wegen nicht gezahlter Miete zu einem handfesten Streit zwischen dem 34-jährigen Geschädigten und den Beschuldigten im Alter zwischen 21 und 46 Jahren. Der Geschädigte gab an, dass er von seiner Vermieterin und ihren beiden männlichen Begleitern mehrfach geschlagen und gekratzt wurde. Hierbei hätten sie zunächst mit den Fäusten und im Anschluss noch mittels eines Holzstockes auf ihn eingeschlagen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter nicht mehr vor Ort. Der Geschädigte erlitt mehrere Schürfwunden und Hämatome im Gesicht und am Körper. Eine ärztliche Versorgung wurde nicht benötigt. Kurze Zeit später erschienen die Beschuldigten auf hiesiger Dienststelle. Sie wurden als Beschuldigte im Strafverfahren belehrt und machten keine Angaben zur Sache.

