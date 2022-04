POL-PDPS: Zweibrücken - Umweltereignisse

Zweibrücken (ots) - Zeit: 07.04.2022, 18:00 Uhr - 08.04.2022, 12:15 Uhr Ort: 66482 Zweibrücken, Am Kloster 2 SV: Bislang unbekannter Täter entwendete an o. g. Örtlichkeit und in o. g. Zeitraum das vordere Kennzeichen samt Kennzeichenhalterung eines roten Toyota Yaris. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Hinweise des Diebstahls. |pizw Rückfragen bitte an: ...

