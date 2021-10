Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Gemeinsame Diensteinheit Vorpommern Greifswald vollstreckt internationalen Haftbefehl

Pasewalk (ots)

Ein 31- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße K85 zwischen Penkun und Bagemühl als Mitfahrer eines mit dt. Kennzeichen geführten Transporters durch Kräfte der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern Greifswald (Kooperation Bundespolizei, Landespolizei MV und Bundeszollverwaltung) angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab einen Fahndungstreffer zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung gem. §19 IRG an die Republik Polen. Der Mann wird beschuldigt, im November 2013 gemeinschaftlich mit anderen Tätern in Polen einen Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Dabei sollen neben Bargeld auch mehrere Jagdgewehre mit Munition entwendet worden sein. Die Person wurde dem Haftrichter in Pasewalk vorgeführt, welcher die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Bützow verfügte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell